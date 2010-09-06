С 7 апреля обязанности руководителя МУП «Ритуально-обрядовых услуг города Орла» исполняет первый заместитель директора предприятия Руслан Мачалов, сообщает администрация Орла.

Как ранее сообщалось, в отношении директора МУП «РОУ» Екатерины Стрелец возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки». Решением суда ей избрана мера пресечения домашний арест.

Пока администрация города не готова дать точный ответ, будет ли она уволена в ближайшее время. Пока городские власти располагают информацией о том, что Екатерина Стрелец заключена под домашний арест.

«В связи с тем, что она не исполняет свои трудовые обязанности, заработная плата ей не начисляется», - говорится в сообщении администрации Орла.

6 апреля по оперативным материалам УФСБ по Орловской области следственные органы возбудили против директора МУП «РОУ» Екатерины Стрелец уголовное дело по статье «получение взятки». Речь идет о периоде работы госпожи Стрелец на посту начальника «Управления коммунальным хозяйством» города Орла.

По версии следствия, 15 апреля прошлого года Екатерина Стрелец в рабочем кабинете лично получила 200 тысяч рублей от гендиректора двух компаний. Взятка предназначалась «за совершение в пользу взяткодателя действий по принятию решения об оплате предстоящих и выполненных работ в рамках муниципальных контрактов по содержанию улично-дорожной сети», сообщает ведомство.