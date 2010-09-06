Появление вездесущей «Пятерочки» в историческом здании Черниговского полка на улице Московской, 29 в Орле, принадлежащее ООО «Аккорд», вызвало шквал критики в СМИ и социальных сетях.

В красном историческом особняке были встроены ярко зеленые двери, которые изуродовали фасад здания и навеяли мысли о продолжающееся архитектурной вакханалии в Орле. «ВО» в этой связи попросил горсовет Орла прокомментировать происходящее.

Мы задали вопрос: согласовывал ли горсовет изменение архитектурного облика здания на улице Московской , более известного, как штаб Черниговского полка. Именно около этого здания в прошлом году был открыт бюст князя Михаила Романова.

 - Постановлением Орловского облсовета 15 марта 2002 года «О заповедной зоне города Орла» четко обозначены памятники истории и культуры, которые входят в заповедную зону нашего города. В рамках этого законодательного акта, архитектурный облик зданий, по инициативе администрации города, а именно городского управления архитектуры,  согласуется с горсоветом. В случае, если здание не входит в заповедную зону, то разрешительный документ дает только городское управление архитектуры. Относительно здания по ул. Московской, 29, отмечаем, что оно относится к памятникам истории и культуры и входит в заповедную зону. В настоящее время Орловским горсоветом готовится запрос в адрес администрации города с уточнением правового обоснования изменения архитектурного облика здания, - сообщили в горсовете Орла.  

ООО «Аккорд» - компания Наталии Строевой, супруги председателя Совета директоров ПАО «Орелстрой» Владимира Строева.

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