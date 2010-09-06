Активисты ОНФ призвали власти Орла организовать уборку мусора вблизи садоводческого товарищества в Заводском районе, сообщает отделение Общероссийского народного фронта в Орловской области.

ОНФ обратился к городским властям с предложением организовать уборку несанкционированной свалки в Заводском районе, а также проконтролировать заключение садоводческим товариществом договора на вывоз мусора на этот сезон.

Ранее граждане нанесли эту свалку на интерактивную карту проекта ОНФ «Генеральная уборка».

Огромная несанкционированная свалка образовалась вблизи одного из садоводческих товариществ Заводского района Орла по причине отсутствия у садоводческого товарищества договора с подрядной организацией, занимающейся вывозом мусора. Сейчас площадь свалки составляет более 100 кв. м.

Напомним, проект ОНФ «Генеральная уборка» направлен на повышение эффективности общественного контроля со стороны граждан за санитарным состоянием своего региона.