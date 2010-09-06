Управление Следственного комитета по Орловской области проведет доследственную проверку проблемного долгострой на улице Панчука, сообщило ведомство.

Многоэтажный дом строит АО «АИЖК Орловской области», сроки сдачи дома уже неоднократно переносились, более 200 дольщиков, которые оплатили жилье, около двух лет не могут получить свои квартиры.

СК проверит наличие или отсутствия в действиях АО «АИЖК Орловской области» и  ООО «Стройбюро» мошеннических действий, говорится в сообщении ведомства.

Примечательно, что СК начал проверку после  публикации в СМИ от 12 апреля. Хотя об этом доме орловские СМИ пишут давно и много, но проверка начата именно сейчас.

В феврале этого года застройщик АО «АИЖК Орловской области» опубликовало информацию о переносе срока окончания строительства дома №83а по ул. Панчука. Срок сдачи этого объекта откладывается уже в четвёртый раз. В последний раз это было в сентябре 2016 года. Тогда дом обещали сдать в 1 квартале 2017 года. Теперь сдача официально сдвинута на II квартал 2017 года. Ранее представители компании уверяли, что дом будет сдан в марте этого года.

В конце прошлого года вопрос обсуждался на но профильном комитете областного Совета.

Тогда первый зампред облсовета Михаил Вдовин поинтересовался у главы Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Константина Павлова ситуацией по этому дому.

- Около 200 человек не могут получить оплаченные квартиры в строящихся домах на улице Панчука в Орле. Вопрос: будут у них квартиры или нет? – спросил у господина Павлова Михаил Вдовин.

Тогда внятного ответа не прозвучало, а вскоре Константин Павлов ушел в отставку.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТОП-5 самых читаемых новостей 

1. Материалы прокуратуры по Академическому театру направлены в следственные органы

2. В Орле простились с Николаем Володиным

3. Денис Блохин возвращается в областное правительство

4. Предложение о повышении тарифов на ремонт и содержание жилья в Орле отклонено

5. В Орле предотвращено самоубийство мальчика, участвовавшего в «группе смерти»

 

Марк Сандомирский: самое трудное сознательно понять подсознание

Читать 

В Орле заработал сервис продажи электронных билетов на культурные мероприятия

 

Продается жилой домик в пригороде Орла  

СКОРО в ОРЛЕ

 

 

Несколько слов

Русским народом управлять несложно, только бесполезно. Всё равно именно тебя обвинят во всех смертных грехах.
Александр II

 

Реклама на cайте 

 

Наши рекламные предложения заслуживают внимания. Подробнее

 

 

 

ВНИМАНИЕ!

«Газпром межрегионгаз Орел» сообщает об изменениях в квитанции 

Подробнее 

 

 

Сбербанк реализует объекты недвижимости в Ливнах, Хотынце и Красной заре 

Сбербанк сообщает о реализации объектов недвижимости в Ливенском и Должанском районах 

Поиск

ВОПРОСЫ ДНЯ

 

В СТРАНЕ 

«Ъ»: Местное самоупразднение

Госдума подготовила жесткий вариант реформы местного самоуправления Читать

 

Как орловцы осваивают новые проездные билеты 

С нового года в Орле по решению горсовета изменились порядок пользования проездными билетами и их стоимость.

 

Территория закона

Налоговая служба - об имущественных налогах, льготах и сроках

   

 

Заметки на салфетках 

 

Собрав «Большое жюри», мы будем изучать особенности бизнес-ланчей в разных местах Орла. Подробнее

  

 

В стране

Назад в 90-е 

В некотором смысле, в первую очередь в экономике, мы возвращаемся назад в 90-е. На самом деле мы их никогда и не покидали. Читать 

 

 

 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ