Управление Следственного комитета по Орловской области проведет доследственную проверку проблемного долгострой на улице Панчука, сообщило ведомство.

Многоэтажный дом строит АО «АИЖК Орловской области», сроки сдачи дома уже неоднократно переносились, более 200 дольщиков, которые оплатили жилье, около двух лет не могут получить свои квартиры.

СК проверит наличие или отсутствия в действиях АО «АИЖК Орловской области» и ООО «Стройбюро» мошеннических действий, говорится в сообщении ведомства.

Примечательно, что СК начал проверку после публикации в СМИ от 12 апреля. Хотя об этом доме орловские СМИ пишут давно и много, но проверка начата именно сейчас.

В феврале этого года застройщик АО «АИЖК Орловской области» опубликовало информацию о переносе срока окончания строительства дома №83а по ул. Панчука. Срок сдачи этого объекта откладывается уже в четвёртый раз. В последний раз это было в сентябре 2016 года. Тогда дом обещали сдать в 1 квартале 2017 года. Теперь сдача официально сдвинута на II квартал 2017 года. Ранее представители компании уверяли, что дом будет сдан в марте этого года.

В конце прошлого года вопрос обсуждался на но профильном комитете областного Совета.

Тогда первый зампред облсовета Михаил Вдовин поинтересовался у главы Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Константина Павлова ситуацией по этому дому.

- Около 200 человек не могут получить оплаченные квартиры в строящихся домах на улице Панчука в Орле. Вопрос: будут у них квартиры или нет? – спросил у господина Павлова Михаил Вдовин.

Тогда внятного ответа не прозвучало, а вскоре Константин Павлов ушел в отставку.