12 апреля сотрудники Госавтоинспекции в Орле выявили 85 водителей с нечитаемыми государственными регистрационными знаками.

В соответствии с действующим законодательством, номерной знак должен быть читаемым в темное и светлое время суток и быть отчетливо видным с расстояния 20 метров.

За данное правонарушение предусмотрено предупреждение с просьбой вытереть номера или в штраф в 500 рублей.

Для тех, кто умышленно затирает номера своего автомобиля предусмотрен штраф в размере 5000 рублей; или лишение водительского удостоверения на срок от 1 до 3 месяцев.