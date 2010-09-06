В городском бюджете появились средства на ремонт кровли дома № 28 на улице Московской, сообщает «Орловская городская газета».

Как сообщила замначальника отдела управления городского хозяйства и транспорта Елена Копачева в интервью корреспонденту газеты, 30 марта 2017 года Орловский городской Совет народных депутатов утвердил внесение изменений в бюджет областного центра с учетом затрат на ремонт кровли по решению суда.

12 апреля 2017 года «доведены лимиты бюджетных обязательств на целевую статью расходов «Ремонт жилищного фонда по решению судебных органов», что позволит приступить к торгам по определению подрядчика, который выполнит капремонт кровли и стропильной системы дома № 28 на улице Московской.

Работы обойдутся в 6,8 млн рублей.

– Суд обязал администрацию Орла отремонтировать кровлю в феврале 2014 года. Заказчиком работ выступало УКХ Орла, изначально нужно было изготовить проектно-сметную документацию, которая должна пройти историко-культурную экспертизу, согласования с управлением культуры администрации Орла, с управлением культуры и архивного дела Орловской области. Аукционы по выбору подрядчика на изготовление ПСД неоднократно были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие. И только в ноябре 2015 года был заключен договор с ООО СНРП «Реставрация». На сегодня документация готова, средства на ремонт выделены, и теперь администрация вправе приступить к торгам по выбору подрядчика, что и будет сделано, – рассказала Елена Копачева.

– Сотрудникам управления городского хозяйства стало известно о происшествии с обрушением штукатурки в одной из квартир в доме № 28 на улице Московской. В этой связи сообщаем, что обращений по ненадлежащему техническому состоянию кровли от гражданина О. Е. Орлова в администрацию Орла не поступало.

А только такое обращение могло быть основанием для проведения выездной внеплановой проверки муниципальным жилищным контролем в отношении ЖЭУ № 17. 12 апреля в ходе телефонного разговора супруге О. Е. Орлова было дано разъяснение о том, в каких случаях может быть проведена выездная внеплановая проверка, – комментирует Елена Копачева недавний инцидент в доме № 28 на ул. Московской.

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