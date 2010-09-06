Банда из шести человек, которая совершала разбойные нападения на предпринимателей и силой вымогала у них деньги, предстанет перед судом.

Расследование громкого уголовного дела в отношении этой преступной группировки завершено и передано в суд, сообщает УМВД по Орловской области.

Членам группы инкриминируется статья УК «Разбой». Они совершали нападения на бизнесменов в Орловской, Калужской, Курской, Тульской, Владимирской областях.

В состав банды входили четыре гражданина Украины, гражданин Узбекистана и один россиянин. По версии следствия, главой организованной группы являлся гражданин Украины, бывший сотрудник СБУ.

Как ранее сообщал «Вечерний Орел», банда была обезврежена в ночь на 28 августа 2015 года в деревне Пронино Орловского района сотрудниками полиции.

Полицейские задержали пятерых членов банды. В одной из комнат были обнаружены двое избитых и связанных мужчин - предпринимателей, которых обманом заманили в этот дом.

При обыске у преступников нашли два пневматических пистолета, восемь мобильных телефонов и маски с прорезями для глаз. Среди вещей задержанных также нашли банковскую карту одного из потерпевших, и принадлежавшие ему 10 тысяч рублей.

Из рассказа потерпевших выяснилось, что им позвонил неизвестный и предложил им купить партию скота по выгодной цене. Предприниматели приняли предложение и приехали в Орловскую область из Краснодарского края для совершения сделки в указанное место. Там подозреваемые напали на них, связали и, не обнаружив при покупателях крупной суммы наличными, стали требовать перевести их деньги на свои счета. Однако сделать это они не успели. Орловские полицейские успели вовремя.

Шестого участника группы, полицейский задержали в автомобиле с московскими номерами, когда тот наблюдал за дорогой к деревне Пронино с федеральной трассы.

На фото: кадры спецоперации орловской полиции в деревне Пронино.