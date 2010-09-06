Активисты ОНФ обсудили обустройство дворовой территории с жителями дома №5 по улице Привокзальная в Орле.

Ранее в региональное отделение ОНФ обратились граждане, проживающие в доме №5 по улице Привокзальная. Они отметили, что в их дворе нет площадки для детей. Кроме того, этому двору необходимо освещение.

- Мы рассказали жильцам дома о том, что они имеют возможность обустройства своего двора после одобрения их заявки общественной комиссией по благоустройству дворовых территорий, куда граждане могут направить свои заявки. До этого им нужно провести общее собрание жильцов дома и сформировать пакет необходимых документов, а также определиться с перечнем работ и формой своего участия в данном процессе, – рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области Ирина Сафонова.

Этапы реализации государственного проекта «Формирование комфортной городской среды» четко регламентированы: к 1 апреля на сайтах муниципалитетов, которые принимают участие в программе, должны были появиться проекты собственных программ на 2017 г. с минимальным перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий.

А граждане в рамках государственного проекта по благоустройству городской среды могут внести на рассмотрение специально созданной общественной комиссии свой двор для его обустройства необходимой инфраструктурой, сообщает орловского отделение ОНФ.