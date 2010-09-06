Сегодня на внеочередной сессии депутаты горсовета Орла не приняли решение о включении в программу приватизации на этот год двух объектов муниципальной собственности.

Речь идет о здании бывшего детсада на улице Игнатова, 37 и помещении на улице Ленина, 6.

Из 25 депутатов, присутствующих на сессии, 18 проголосовали «за», 7 – против, один депутат не принял участие в голосовании. Этого не хватило для прохождения вопроса. Его отправили на доработку.

Нежилое здание, расположенное на ул. Игнатова, д. 37, предлагалось продать за 9,6 млн рублей, земельный участок под ним – за 23,4 млн рублей.

Нежилое помещение по ул. Ленина, д. 6, пом. 21, этаж 1 общей площадью 124,3 кв. м. до марта этого года находилось в безвозмездном пользовании у Орловского филиала РАНХиГС. Его предлагается реализовать за 4,2 млн рублей.