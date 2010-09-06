В этом году планируется отремонтировать ограждения братской могилы советских воинов на Троицком кладбище, а также благоустроить территорию братской могилы в Медведевском лесу, сообщает администрация Орла.

Эти объекты включены в целевую программу «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в городе Орле на 2017 год», которая подписана главой администрации Орла Андреем Усиковым.

На эти цели в этом году из областного и городского бюджетов будет выделено 700 тысяч рублей.

Заниматься работами будет УКХ правление коммунальным хозяйством г. Орла».