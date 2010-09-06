В первом квартале этого года управление Роспотребнадзора по Орловской области проверило 58 точек продаж табачной продукции и обнаружило 82 нарушения.

Нарушения касались ограничений для продаж табака на расстоянии менее 100 метров от границ общеобразовательных учреждений, демонстрации и выкладки табачных изделий в торговом зале и др.

Кроме того, проверка обнаружила факты завышения розничных цен на табак.

В итоге ведомство выдало 50 предписаний, 75 представлений о принятии мер по устранению нарушений. С реализации сняты 1040 пачек табачной продукции.

К административной ответственности привлечено 75 виновных лиц, выписано штрафов на 390 тысяч рублей.