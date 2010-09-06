15 апреля орловская команда «Eagles» сыграет в Орле товарищеский матч с командой из Брянска «Разбойники».
Матч начнется в 14.30 на площадке «Городского спортивно-оздоровительного центра» (ул. Маринченко, 9б), сообщает сайт «Орелспорт».
Игра станет для орловской команды подготовкой к стартующему в мае «Кубку Черноземья».
Как рассказал капитан команды «Eagles» Денис Сидоренков, перед стартом сезона команду пополнили много новичков, для которых предстоящая игра станет дебютом в американском футболе.
Фото со страницы команды «Eagles» «ВКонтакте»