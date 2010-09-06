В суд направлено уголовное дело о хищении бюджетных денег, выделенных на строительство автомобильных дорог в двух районах, сообщила прокуратура Орловской области.

Фигурантом дела является гендиректор ООО «Спецстрой – Монтаж» Андрей Парфененко. Кроме дорог «Спецстрой – Монтаж» работал на строительстве и ремонте нескольких юбилейных объектов Орла.

Господин Парфененко обвиняется по трем статьям УК: в «мошенничестве, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». «причинении имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана в особо крупном размере», и «легализации денежных средств», полученных преступным путем.

Парфененко заключил с «Орёлгосзаказчиком» контракт на выполнение работ по ремонту и строительству автомобильных дорог. Затем в «Орёлгосзаказчик» были представлены ложные документы об объемах, стоимости выполненных работ по строительству автомобильных дорог в Покровском и Мценском районах Орловской области.

Фактически же строительство дорог осуществлено не было (!!!!).

Удивительно, но «Орелгозаказчик», который должен был контролировать и процесс выделения средств, и их трат, и хода строительства, абсолютно ничего про это не знал. Бедная овечка, так сказать.

Но вернемся к сообщению прокуратуры. «Парфененко в нарушение условий контракта заключил договор субподряда на строительство автомобильной дороги в Ливенском районе с ООО «Римекс». После осуществления работниками предприятия строительства дороги, Парфененко сообщил генеральному директору ООО «Римекс» ложную информацию о том, что «Орелгозсказчик», дескать, эти объемы не оплатил.

А отмыты деньги были через расчетный счет фирмы-однодневки ООО «Промтекс». После совершения нескольких махинаций ООО «Промтекс» обналичил для Андрея Парфененко 27,9 млн рублей.

Отнес ли он часть эти денег своим покровителям, в сообщении прокуратуры не сообщается. Мы думаем, что отнес, иначе объяснить такой беспредел нечем. 

Дело направлено в Советский суд Орла. Необходимо отметить, что «Орелгосзаказчиком» в этом период руководил Денис Блохин, который сейчас пошел на повышение и возглавил профильный строительный департамент.  

На фото: Андрей Парфененко рассказывает «Первому областному» телеканалу о ходе реконструкции театра «Свободное пространство» 

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