В этом году на организацию летнего отдыха детей из Орла региональный и местный бюджеты выделят в общей сложности 24,5 млн рублей.

Правительством Орловской области утверждена стоимость путевок в детские загородные лагеря на 2017 год. По сравнению с 2016 годом она увеличилась на 8,9 %.

Так, путевка в санаторно-­курортные организации на смену в 21 день стоит 20 540 рублей, в загородные лагеря на смену продолжительностью 12 дней — 9781 рубль, продолжительностью 21 день — 17 117 рублей, в детские лагеря палаточного типа — от 4 тыс. 75 рублей на пять дней до 8 тыс. 151 рубля на 10 дней.

Этим летом орловские ребята будут отдыхать в двух санаториях и 13 загородных лагерях. Как и в прошлые годы, из средств бюджета предусмотрена оплата части стоимости путевки для определенных категорий детей, включая сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, многодетных семей. В зависимости от категории льгота может составлять 85, 50 и 45 процентов от стоимости путевки.

Из городского бюджета выделено свыше 800 тыс. рублей для приобретения 181 путевки на профильные смены для одаренных детей. Планируется также проведение профильной смены для 40 трудных подростков из Орла в лагере им. Ю. Гагарина в Болховском районе. Всего в загородных лагерях этим летом отдохнут 914 детей. Для ребят младшего школьного возраста с

1 июня будет организована работа 40 пришкольных оздоровительных лагерей, где отдохнут 6687 человек. На обеспечение деятельности пришкольных лагерей планируется выделить свыше 17 млн рублей. Питание в них будет трехразовое — завтрак, обед, полдник.

Подробная информация для родителей о летнем отдыхе детей размещена на сайте администрации Орла в разделе «Общество».