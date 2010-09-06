Управление Следственного комитета по Орловской области проводит по сообщениям СМИ доследственную проверку о невыделении тяжелобольной девочке из Ливен Юлии Токмаковой жизненно необходимых лекарств, сообщает ведомство.
Ребенок страдает редким генетическим заболеванием, для поддержания жизни ребенку необходимы курсы дорогостоящим препаратом.
Областное здравоохранение своевременно не предоставляет ей нужный препарат. Семья девочки собирает средства через благотворительные фонды.
СК проверит в действиях чиновников областного здравоохранения признаков состава статьи 293 УК РФ (халатность).
«ВО» писал об этой ситуации ранее.