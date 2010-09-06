20 апреля в 17 часов в большом зале администрации города Орла состоятся публичные слушания по строительству многоэтажного элитного жилого дома в переулке Почтовом, сообщает администрация города.

На публичные слушания выносится вопрос – «предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства - многоквартирного жилого дома по пер. Почтовому», говорится в сообщении.

Приходить на слушания могут все горожане, которым есть, что сказать по поводу предлагаемого проекта.

Осенью прошлого года главный архитектор Орловской области Ваагн Вермишян вынес на заседание Градостроительного совета проект строительства многоэтажного жилого дома в переулке Почтовом. Тогда главный архитектор сказал, что в Орле не хватает жилья для богатых.

- Подобные элитные дома будут востребованы в Орле. В городе есть люди которые ездят на машинах от 15 млн рублей. При этом соответствующего предложения по такому жилью люкс-класса на рынке нет, - сказал он на заседании Градсовета.

В начале апреля этого года Ваагн Вермишян, который считался главным инициатором этого проекта, покинул занимаемый пост. Среди горожан появилась информация, что после его отставки слушания по этому дому отменят. Но их не отменили.

На 3 мая назначены публичные слушания по строительству торговых галерей у Александровского моста. Этот проект также усиленно продвигал бывший областной архитектор.