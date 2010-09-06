С 20 марта в Орле проходит экологический двухмесячник по благоустройству, озеленению и уборке города.

В ходе экологической акции уже убрано от грязи и мусора более 500 тысяч квадратных метров улиц, 60 километров дорог, а также четыре километра береговых зон Оки и Орлика, рассказал глава администрации Орла Андрей Усиков на совещании в областной администрации 17 апреля.

Почти две тысячи тонн мусора, собранного во дворах города вывезено на городской полигон отходов.

Участниками акции было высажено почти 500 саженцев деревьев и 350 кустарников. Была проведена обрезка кустарников.

Жители частного сектора навели порядок на своей придомовой территории.

В день общегородского субботника, который состоится 29 апреля будет привлечена дополнительная техника (15 фронтальных погрузчиков и 35 самосвалов).