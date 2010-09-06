В I квартале 2017 в Орле зарегистрировано 138 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ и изъято почти 6,5 килограмм наркотиков.

По сравнению  с прошлогодним периодом этот показатель практически не изменился (137 случаев за первый квартал 2016 года), рассказал начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами администрации Орла Вадим Карлов.

Наркореступлений с участием несовершеннолетних за указанный период зарегистрировано не было.

Орловские полицейские каждую неделю проводят вечерние и ночные рейды в местах массового отдыха молодежи, сообщил начальник ПДН УМВД по г. Орлу Сергей Цуканов. Также правоохранители устраивают профилактические беседы и лекции для подростков и их родителей.

По инициативе УМВД России по Орловской области уже четыре года подряд в Орле проходит месячник «Орловщина против наркотиков». В этом году он стартовал с 7 апреля и продлится до 1 мая. Главная задача мероприятия - противодействие распространению наркотиков.

Полицейские призывают горожан не быть равнодушными.

Жителям, располагающие сведениями о лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков, действующих наркопритонах, можно сообщить информацию по телефону доверия УМВД России по Орловской области – (4862) 41-38-56.

Получить консультацию по вопросам лечения и реабилитации наркопотребителей: БУЗ ОО «Орловский наркологический диспансер» можно по телефону (4862) 77-07-03; консультацию психолога – по молодежному телефону доверия (4862) 44-52-55.

По фактам распространения наркотиков, наличия надписей об их сбыте на зданиях и других объектах, граждане могут обратиться в администрацию города Орла по телефону (4862) 43-22-12.

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