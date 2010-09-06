Предложения по внесению изменений в генплан Орла будут вынесены уже на ближайшем заседании комитета по строительству и землепользованию орловского горсовета.

Проект с изменениями в генеральном плане Орла смогут увидеть все желающие горожане. Он будет выставлен в здании городской администрации на первом этаже.

Учитывая общественное мнение горожан, будут устраиваться 11 публичных слушаний.

Главный градостроительный документ города ограничивает высотность строительства в исторической части города, устанавливает охранные зоны для памятников, регулирует в транспортную схему и т.д.