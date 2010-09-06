Качество дорожного ремонта на прошлой неделе оценивали активисты народного фронта с помощью новой системы мониторинга качества дорог «Беркут».

Система выявила серьезные недостатки. Об этом рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области Валерий Савин на встрече с главой администрации Орла Андреем Усиковым 17 апреля.

Теперь представители ОНФ будут оказывать помощь в проведении лабораторных исследований, и принимать участие в приемке ремонтных работ. Такая договоренность была достигнута на встрече в администрации города.

Валерий Савин также отметил, что администрация города быстро реагирует на обращения граждан, сообщивших об участках дороги, требующих ремонта.

Напомним, что активисты ОНФ осуществляют проект «Карта убитых дорог», где горожане могут отметить места, требующие внимания.