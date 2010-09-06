26 и 27 апреля горожане смогут принять участие в городском конкурсе чтецов, посвященному 72-й годовщине победы советской армии в Великой Отечественной войне.

Конкурс пройдет в библиотеки имени И.А. Бунина.

Заявку на участие можно подать до 24 апреля по e-mail Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или по адресу ул. Ленина, д. 15, к. 11.

В жюри конкурса будут журналисты, преподаватели русского языка и литературы, а также известные орловские литераторы.

Подробности по телефону 8 (4862) 76-34-53.