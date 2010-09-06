На ремонт квартир в доме № 160 на Московском шоссе после пожара нужно 3,3 млн рублей.

Об этом рассказал первый заместитель главы администрации города Орла Александр Муромский на рабочем совещании в мэрии города.

«Все квартиры, которые пришли в негодность в результате пожара обследованы, - сказал Александр Муромский. - Подготовлена смета на их восстановление на 3 млн 302 тыс. рублей. До пострадавших жильцов доведена информация о том, какие документы необходимо предоставить для получения материальной помощи. Официальное заключение о причинах пожара планируется получить 20 апреля».

Трагедия случилась 10 апреля. Возгорание началось на первом этаже, затем огонь перекинулся на верхние этажи. В результате пожара пять квартир сильно закопчены, а одна – выгорела полностью. Два человека погибли.