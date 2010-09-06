В ходе апрельской сессии областного Совета депутаты в окончательной редакции рассмотрят законопроект, который разрешает нарушать тишину в связи со спасательными или аварийными работами, а также в праздничные дни.

Рассмотрение «закона о тишине» включено в основную повестку дян предстоящей сессии сегодня депутатами профильного комитета облсовета.

Законопроект устанавливает, что граждане и юрлица освобождаются от административной ответственности за нарушение тишины в установленные законом дни и часы, если это необходимо в связи с проведением аварийных, спасательных, других неотложных работ, связанных с безопасностью граждан или функционированием объектов жизнеобеспечения. Кроме того, закон позволяет шуметь дольше обычного в новогоднюю ночь, в День Победы, а также в день муниципального образования, то есть Дня города.