В Орловской области в связи с переносом выходных дней на майских праздниках изменится и расписание пригородных поездов Орловско-Курского региона Московской железной дороги.

Движение пригородных электричек будет организовано так:

28 апреля и 5 мая – расписанием пятницы,

29 апреля и 6 мая – расписанием субботы,

2 мая – расписанием вторника,

10 мая – расписанием среды.

Также в график движения пригородных электричек будут внесены изменения и в следующие даты 30 апреля, 1, 7, 8 и 9 мая.

Сотрудники Московской железной дороги просят своих пассажиров заранее спланировать поездку, и ознакомится с расписанием поездов на сайте ОАО «РЖД» (http://pass.rzd.ru). Расписание также можно узнать на вокзалах и остановках ж/д транспорта.