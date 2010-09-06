Здание ДК Железнодорожников после приобретения его в областную собственность не будет передано областному ЗАГСу.

Такое решение принято областным правительством после рассмотрения предложения о переводе в него служб ЗАГСа. Об этом сегодня на заседании профильного комитета областного Совета со ссылкой на официальный ответ властей сообщил депутат Олег Кошелев.

После перехода прав собственности на здание в пользу региона, в ДК ЖД планируется разместить филармонию.

Все существующие сегодня в ДК ЖД секции, кружки и клубы по интересам обещают сохранить.