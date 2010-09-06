Орловский областной суд оставил без изменения обвинительный приговор Железнодорожного райсуда Орла в отношении главврача врача Орловской психиатрической больницы специализированного типа с интенсивным наблюдением (ОПБСТИН).

Главврач оштрафован на 200 тысяч рублей. Его обвиняли в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

Он подписал табель учета рабочего времени и расчет зарплаты, в котором содержались ложные данные об отработанном им и его дочерью рабочем времени. Хотя в реальности это время главврач и его дочь не работали.

В итоге по этим табелям руководитель больницы и его дочь получили дополнительные, но незаконные доходы.