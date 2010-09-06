В субботу, 15 апреля, в Орле с дорожной инспекцией ОНФ побывал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.

Вместе в орловскими активистами ОНФ и с помощью системы мониторинга «Беркут» были проверено состояние дорожного полотна на многих дорогах Орла.

Инспекцию начали с Наугорского шоссе, которое минувшей зимой ремонтировали в снегопад. Ремонт не закончили, в результате чего одна полоса осталась без верхнего слоя покрытия, а в местах сопряжения появились трещины, сообщает федеральный сайт Общероссийского народного фронта (ОНФ) по итогам проверки.

В плохом состоянии оказалась и улица Комсомольская, где всего год назад провели ремонт дороги за 67 млн рублей. Как сообщил инспекторам директор УКХ Орла Дмитрий Зуев, подрядчику, ремонтировавшему эту дорогу, уже отправлена досудебная претензия и выставлены штрафные санкции и пени на 40 млн рублей.

На улице Полесской в прошлом году к 5 августа был снят (отфрезирован) верхний слой асфальта. И на этом подрядчик работы остановил. Понятно, в каком состоянии дорога сейчас.

Принимавший участие в инспекции замглавы администрации Орла Роман Игнатушин сообщил, работы по снятию верхнего слоя в этом месте подрядчику оплачены не были. В этом году эту дорогу полностью отремонтируют пообещал он.

Дорожная инспекция побывала и на улице Бурова. Там тоже пока проблемы.

- Инспекция показала, что значительная часть орловских дорог, в том числе гарантийных, после зимы оказалась в ненормативном состоянии. На некоторых ремонт делали всего год назад, а асфальтовое покрытие уже крошится, появляются выбоины и ямы. Надеемся, что администрации города в ближайшее время проведет ремонтные работы дорожного полотна, а в случае с гарантийными дорогами – обяжет подрядные организации произвести ремонт асфальтового покрытия, – подводил итог проверки сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области Валерий Савин.

Кроме Орла инспекция побывала в Брянске и Курске. И там проблем с дорогами хоть отбавляй. В Брянске проверены улицы Рылеева, Медведева, 2-я Мичурина и Ульянова. Власти обещают в этом году ситуация на этих дорогах исправить.

Следующим пунктом дорожной инспекции стал Курск. На «Карту убитых дорог» уже добавлены почти 300 курских улиц, требующих, по мнению граждан, срочного ремонта. Инспекторы отмечают, что Курск, по итогам дорожного рейда в 2015 г., занял последние места в рейтинге и попал в «черный список». За два года дороги стали лучше, отмечают местные автомобилисты, многие проблемы исправлены. Но вот к качеству выполненных ремонтных работ у граждан есть вопросы.

На улице Ухтомского, Красная Линия и Большевиков активисты обнаружили много ям и выбоин.

Курские активисты ОНФ выяснили, что в контрактах на выполнение ямочного ремонта не предусмотрены гарантии дорожников на выполненные работы.