С сегодняшнего дня работники муниципального предприятия «Зеленстрой» отказались выходить на работу из-за трехмесячных долгов по заработной плате.

Об этом сегодня на заседании комитета по ЖКХ горсовета Орла сообщила представитель профсоюза «Зеленстроя».

Она рассказала, что работники главного озеленительного предприятия Орла не получают зарплату с начала этого года.

Правда, новый директор МУП Николай Рвачев опроверг эти слова и заявил, что предприятие работает, и к весенним праздникам город будет благоустроен и озеленен как всегда. Так это или нет, узнаем уже буквально через пару недель.

Судьба «Зеленстроя», который каждые весну и лето, превращал Орел в цветущий город, сейчас под большим вопросом. Точнее, его судьба предсказуема: не надо быть ясновидцем, чтобы предсказать близкий конец «Зеленстроя».

Меры по спасению МУПа, озвученные сегодня на комитете властями, на самом деле, более похожи на меры по его ликвидации.

В частности, предлагается сократить штат работников вполовину, остальных перевести на сдельную оплату труда, то есть зарплату люди будут получать только в сезон работ. Ясно, что при таком раскладе все нормальные специалисты и просто опытные озеленители разбегутся, а в сезон будут нанимать низкоквалифицированных рабочих.

Интересно, что идею перейти на «сделку», а, значит, на наём сезонных рабочих поддержал и директор «Зеленстроя» Николай Рвачев. Правда, сам при этом он на «сделку» не пойдет и будет получать заработную плату круглогодично. На него денег, видимо, все-таки хватит. Социальный аспект новой партии безработных, судя по всему, вообще не обсуждается.

Также в план по спасению «Зеленстрой» входит продажа трех розничных магазинов МУПа, которые так любили орловцы. Они почему-то работают нерентабельно, и за их помещения планируют выручить 15 млн рублей. Планом предусмотрена также продажа спецтехники предприятия. Всего в количестве 12-15 единиц.

Правда, при этом планом предусмотрены расширение рынков сбыта и освоение новых культур.

Кроме того, на комитете прозвучала информация, что МУП «Зеленстрой» в качестве спасения могут присоединить к МУП «Спецавтобаза». Окончательно спасти предприятие планируется до июня 2017 года.

Депутаты на заседании решили подождать с решением по этому вопросу и дождаться результатов проверки Контрольно-счетной палаты, которая сейчас идет в МУПе. Ее итоги должны быть представлены горсовету в мае.

Кроме того, депутаты высказались за привлечение к ответственности бывшего директора МУП «Зеленстрой» Константина Федотова.

Кстати, этого же требует и коллектив предприятия, который уверен, что нынешняя ситуация – это полностью вина предыдущего директора.

На сегодняшний день кредиторская задолженность МУП «Зеленстрой» превышает 32 млн рублей.

«ВО» будет следить за развитием событий.