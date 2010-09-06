Публичные слушания по вопросу строительства многоэтажного элитного дома в переулке Почтовом (около гостинцы «Салют») отменены.

Соответствующее постановление подписал сегодня вечером мэр Орла Василий Новиков.

Публичные слушания были назначены на завтра, 20 апреля. Они отменены в связи с многочисленными обращениями горожан, которые выступили против этого проекта, сообщили «ВО» в пресс-службе горсовета.

Инициатором проекта, который сразу же вызвал в Орле шквал возмущения, был теперь уже бывший главный архитектор Орловской области Ваагн Вермишян.

Проект был представлен в прошлом году на заседании Градостроительного Совета при архитекторе области.