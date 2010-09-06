19 апреля, глава администрации Орла Андрей Усиков провел прием граждан по личным вопросам.

Валентина Сергеевна Петракова обратилась к главе администрации по вопросу благоустройства дворовых и прилегающих территорий домов №46, 48, 50 на Наугорском шоссе.

Сегодня , 20 апреля, рабочие МУП «Спецавтобаза» заделали горячим асфальтом поврежденный участок у второго подъезда во дворе дома №50.

- В дальнейшем, за домом №50 будет выполнена отсыпка дороги асфальто-бетонным гранулятом, - пообещал замначальника управления городского хозяйства и транспорта Николай Галка.

Кроме того, будет отремонтирован тротуар в районе дома №42 (со стороны аптеки и почтового отделения). Работы будут выполнены в ходе ремонта 2-й очереди Наугорского шоссе.

Сирота Татьяна Валерьевна Солук обратилась с вопросом о предоставлении квартиры.

В этом году до администрации Орла доведены лимиты бюджетных обязательств в размере 65,8 млн рублей. На эти средства будет приобретено свыше 40 квартир для сирот. Номер в списке очереди Татьяны Солук позволит получить ей квартиру в течение этого – начале следующего года.

Мария Ивановна Гинина рассказала о необходимости обустройства тротуара по улице Васильевская от ул. 2-я Посадская до ул. Панчука. Как пообещал замдиректора УКХ Орла Сергей Маркин, тротуар будет отремонтирован в II-III кварталах этого года, а тротуары по ул. Васильевская до 29 апреля будут приведены в надлежащее состояние.