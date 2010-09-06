Ливенская ЦРБ Орловской области укомплектована врачебными кадрами на 54%, сообщает «Уездный город» со ссылкой на главврача больницы Александра Евтушенко.

Эти показатели ниже аналогичных общероссийских цифр. Больница испытывает дефицит врачей не только узкой специализации, но и общей практики.

Особенно остро стоит проблема с офтальмологами. В больнице на эту специализацию выделено всего полторы ставки. Сейчас один из офтальмологов уехал в командировку, а второй работает с призывниками и дает консультации больным только в экстренных и неотложных случаях.

Лучше положение среди стоматологов, на эту специализацию молодые врачи идут охотно.

Из 24 врачей-терапевтов, работающих на приеме больных, только пятеро – не пенсионеры. Остальные уже вышли на пенсию.

В прошлом году ни один выпускник мединститута не вернулся в Ливны, констатирует главврач Ливенской ЦРБ.

Местные власти обещают в этом году выделить две муниципальные квартиры для специалистов медиков.