Управление по госохране объектов культурного наследия Орловской области признало пристройку к историческому зданию Черниговского полка в Орле (улица Московская, 29 и 29-1) объектом культурного наследия регионального наследия.

Соответствующий приказ подписал глава управления Сергей Семиделихин.

Власти установили на охранные обязательства на этот объект. Соответствующие документы направлены собственникам здания и в управление Росеестра.

Признание пристройки, которую построили совсем недавно памятником накладывает на собственников и арендаторов ограничений. В частности, нельзя изменять внешний архитектурный облик здания. Кроме того, на его фасаде запрещено размещать рекламные вывески.

Скандал вокруг пристройки к историческому зданию Черниговского полка возник в начале апреля, когда помещение начали приспосабливать под очередной (миллионный) магазин сети «Пятерочка». Владелец помещения – ООО «Аккорд», афиллированная с председателем Совета директоров АО «Орелстрой» Владимиром Строевым сдала первый этаж гиперактивному ретейлеру.

В красном здании сделали огромные пластиковые ярко-зеленые двери. И это еще рядом с реально красивым памятником князю Михаилу Романову. Орловцы, привыкшие ко многому, впали в шок.

После шквала критики в соцсетях и СМИ владельцы и арендаторы привели входную группу в магазин в более приличный вид (на втором фото). А теперь стало известно, что пристройку официально признали памятником. Значит, «опятеривание» очередного орловского здания теперь будет уже контролироваться законом.