20 апреля на заседании комитета по строительству, перспективному развитию города депутатам был представлен проект генерального плана Орла.

Как сообщил начальник управления градостроительства администрации Олег Минкин, четыре основных чертежа генплана будут размещены в фойе администрации города.

Кроме того, будут проведены 11 публичных слушаний.

Для удобства горожан они пройдут в районных администрациях, а также в администрации Орла.

По мнению руководителя управления, предыдущий генплан страдал гигантоманией. Поэтому в новом проекте требуется понизить категорийность дорог, чтобы не пришлось строить двухуровневые развязки. Также проектом преду­смотрены ограничения по строительству в историческом центре.

– Мы сделали план более приземленным. Внесли территории новых микрорайонов, включили исторический центр и неприкасаемые зоны, – сказал Олег Минкин.

Проект генплана выполнен научно­проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» по заказу администрации города.

– Генеральный план Орла — важнейший документ, определяющий стратегию развития нашего города. Поэтому каждый заинтересованный орловец сможет высказать свое мнение и внести свои предложения, замечания в ходе публичных слушаний. Обсуждение генплана должно проходить только в созидательном диалоге с горожанами, – отметил мэр Орла Василий Новиков.