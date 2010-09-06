19 апреля на комитете по ЖКХ горсовета Орла обсуждали, надо ли повышать плату за текущий ремонт и содержание жилья.

Инициаторами повышения платы являются управляющие компании областного центра.

Их представляли замдиректора «Первой городской управляющей компании» Александр Фрайда и директор МУП ЖРЭП «Заказчик» Юрий Чемеров.

Основные аргументы в пользу повышения: размер платы не менялся уже четыре года, и УК больше не могут выполнять необходимый объем работ, следовательно качество услуг падает. А спасти ситуацию можно только при помощи повышения платы.

Вопрос поднимается не в первый раз. Ранее коммунальщики заявляли о необходимости взимать с жителей на 35% больше, чем сейчас. Но депутаты горсовета данную инициативу полностью отвергли. Спустя время, УК решили, что хватит и 15%. Однако и эта цифра вызвала вопросы. Особенно у общественников, которые тоже присутствовали на заседании комитета.

Зампредседателя регионального отделения «Объединение потребителей России» Рафаил Исламгазин заявил, что размер платы за некоторые услуги до сих пор не обоснован. Например, за работы по удалению наледи и сосулек с крыш, по диагностированию внутридомового газового оборудования.

Член общественного совета по ЖКХ при губернаторе Орловской области Валентина Шульга напомнила, что размер платы за текущий ремонт должен, в первую очередь, обсуждаться с жителями, с общественниками – как того требует жилищное законодательство.

К слову, после отклонения первого требования УК повысить плату на 35% депутаты рекомендовали провести работу с жителями. Однако любые попытки повысить плату с согласия жильцов заканчивались провалом.

Еще одним доводом Александра Фрайды стало то, что отсутствие роста платы вынуждает УК и вовсе отказываться от дальнейшего обслуживания домов. Уже к 1 мая договоры управления не будут продлены с жильцами 151 дома. Депутаты парировали тем, что повышение платы на 15% данное решение уже никак не изменит, и дома все равно останутся брошенными.

Их судьбой, по всей видимости, займется МУП ЖРЭП «Заказчик», тем более, что подобная практика уже применяется не в первый раз.

- Мы не можем исключить социальную ответственность предприятия. Но не стоит забывать и о том, что в скором времени такое положение дел приведет очередной МУП к критическому состоянию, – сообщил директор «Заказчика» Юрий Чемеров.

Депутаты решили перенести обсуждение данного вопроса на следующую неделю.