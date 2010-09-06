В I квартале 2017 года в Орле зарегистрировано 138 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

За это время в Орле изъято 6 кг 420 граммов наркотических средств.

Количество зарегистрированных преступлений в этой сфере осталось практически на уровне первого квартала минувшего года.

В Орле не зарегистрированы преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершенные подростками, а также в состоянии наркотического опьянения (в прошлом году было три).

Выявлено три преступления, совершенных подростками в состоянии алкогольного опьянения (в прошлом году семь).

Об этом сообщил на заседании городской антинаркотической комиссии начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами администрации города Вадим Карлов.