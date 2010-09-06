Громкое уголовное дело о попытке мошенничества закончилось двумя штрафами по 400 тысяч рублей.

В Орле вынесен приговор топ-менеджерамм ООО «ДорСпецСтрой» Олегу Рыбину и Александру Кацу, которые пытались поставить на станцию обезжелезивания китайское оборудование вместо предусмотренного проектом.

Они проходили фигурантами по уголовному делу, возбужденноve по статье «покушение на мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере».

Советский районный суд Орла (в этот раз самый гуманный в мире) вынес подрядчикам станции приговор: по 400 тысяч штрафа каждому. И всё, свободны!

А дело было очень громким. Год назад, в апреле, о нем сообщала даже Генпрокуратура России на своем сайте. Тогда вся страна узнала, что в Орле уголовное дело о попытке хищения 216 млн рублей при строительстве станции обезжелезивания передано в суд.

По делу проходили два фигуранта - гендиректор ООО «ДорСпецСтрой» Александр Кац и коммерческий директор компании Олег Рыбин. Дело было возбуждено в апреле 2014 года.

Субподрядчиком строительства станции обезжелезивания было ООО «ДорСпецСтрой», подрядчиком – ООО «Смоленская строительная компания». Последнее в апреле 2013 года заключило с управлением капитального строительства Орла муниципальный контракт на 600 млн рублей.

По версии следствия, вместо предусмотренного проектом белорусского технологического оборудования исполнители контракта завезли на станцию (по частям) китайское, которое намного дешевле, но, как уверял подрядчик – лучше белорусского. Сделано это было умышленно, с целью хищения бюджетных средств. А в управление коммунального строительства Орла были предоставлены подложные документы о соответствии китайского предъявляемым требованиям.

На архивном фото: Олег Рыбин рассказывает журналистам о прелестях китайского оборудования