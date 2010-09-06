В Белгороде продолжается судебный процесс в отношении бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Белгородской области Сергея Бутяйкина.

Уголовное дело против него возбуждало и расследовало управление Следственного комитета по Орловской области.

Как сообщил «КоммерсантЪ», в ходе судебных прений прокуратура запросила для подсудимого 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 500 млн штрафа. Кроме того, обвинение просит суд лишить подсудимого звания полковник полиции.

Бывший высокопоставленный полицейский чин обвиняется в незаконном предпринимательстве и получении особо крупной взятки. Предметом уголовного расследования стали его неформальные отношения с «Орелсоцбанком».

Как сообщало следствие, Бутяйкин под давлением заставил совладельца «Орелсоцбанка» Алексея Фомченкова выплатить ему 80 млн рублей на бизнес-проекты, которые «курировал» полицейский.

Сергей Бутяйкин свою вину не признает и называет свое дело заказным.