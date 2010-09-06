Директор ООО «Спецстрой-Монтаж» Андрей Парфененко, которого подозревают в уводе со строительства дорог 28 млн рублей, сказал телекомпании НТВ, что «все объекты, по которым идут уголовные дела, сделаны. И всем нравится».

В беседе с журналистом телекомпании господин Парфененко заявил, что «никаких ущербов мы не причиняли. Почему уголовные дела? Я не знаю».

В доказательство своих слов гендиректор показал документ: разрешение на ввод дорог, которые, по версии следствия отремонтированы (построены) не были. Бумага подписана уполномоченными лицами областной администрации.

Сюжет федеральной телекомпании был посвящен воровству бюджетных средств при строительстве дорог. В частности, речь шла об уголовном деле о хищении 28 млн рублей, выделенных на строительство автомобильных дорог в Покровском и Мценском районе. Фигурантом дела является гендиректор ООО «Спецстрой-Монтаж» Андрей Парфененко. Кстати, кроме дорог «Спецстрой-Монтаж» работал на строительстве и ремонте нескольких «юбилейных» объектов в Орле.

Господин Парфененко обвиняется по трем статьям УК: в «мошенничестве, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». «причинении имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана в особо крупном размере», и «легализации денежных средств», полученных преступным путем.

Парфененко заключил с «Орёлгосзаказчиком» контракт на выполнение работ по ремонту и строительству автомобильных дорог. Затем в «Орёлгосзаказчик» были представлены ложные документы об объемах, стоимости выполненных работ. Фактически же работы проведены не были.

Выделенные средства, в размере 27,9 млн рублей были «отмыты» через расчетный счет фирмы-однодневки ООО «Промтекс». После совершения нескольких махинаций ООО «Промтекс» обналичил для Андрея Парфененко 27,9 млн рублей.

Сейчас уголовное дело в отношении гендиректора ООО «Спецстрой-Монтаж» направлено в Советский суд Орла.

«Вопросы у прокуратуры будут и чиновникам областной администрации и «Орелгосзаказчику», который должен контролировать ход дорожных работ», - говорит корреспондент телекомпании НТВ Ольга Чернова в сюжете.