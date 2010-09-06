Директор ООО «Спецстрой-Монтаж» Андрей Парфененко, которого подозревают в уводе со строительства дорог 28 млн рублей, сказал телекомпании НТВ, что «все объекты, по которым идут уголовные дела, сделаны. И всем нравится».

В беседе с журналистом телекомпании господин Парфененко заявил, что «никаких ущербов мы не причиняли. Почему уголовные дела? Я не знаю».

В доказательство своих слов гендиректор показал документ: разрешение на ввод дорог, которые, по версии следствия отремонтированы (построены) не были. Бумага подписана уполномоченными лицами областной администрации.

Сюжет федеральной телекомпании был посвящен воровству бюджетных средств при строительстве дорог. В частности, речь шла об уголовном деле о хищении 28 млн рублей, выделенных на строительство автомобильных дорог в Покровском и Мценском районе. Фигурантом дела является гендиректор ООО «Спецстрой-Монтаж» Андрей Парфененко. Кстати, кроме дорог «Спецстрой-Монтаж» работал на строительстве и ремонте нескольких «юбилейных» объектов в Орле.

Господин Парфененко обвиняется по трем статьям УК: в «мошенничестве, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». «причинении имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана в особо крупном размере», и «легализации денежных средств», полученных преступным путем.

Парфененко заключил с «Орёлгосзаказчиком» контракт на выполнение работ по ремонту и строительству автомобильных дорог. Затем в «Орёлгосзаказчик» были представлены ложные документы об объемах, стоимости выполненных работ. Фактически же работы проведены не были.  

Выделенные средства, в размере 27,9 млн рублей были «отмыты» через расчетный счет фирмы-однодневки ООО «Промтекс». После совершения нескольких махинаций ООО «Промтекс» обналичил для Андрея Парфененко 27,9 млн рублей.

Сейчас уголовное дело в отношении гендиректора ООО «Спецстрой-Монтаж» направлено в Советский суд Орла.

«Вопросы у прокуратуры будут и чиновникам областной администрации и «Орелгосзаказчику», который должен контролировать ход дорожных работ», - говорит корреспондент телекомпании НТВ Ольга Чернова в сюжете.  

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТОП-5 самых читаемых новостей 

 

1. Слушания по строительству галерей у Александровского моста отменены 

2. Уволились руководители МУПов «Зеленстрой» и ПАТП

3. В Орле полиция разогнала согласованный ранее митинг дальнобойщиков

4. Говоря по-русски, кинотеатр «Родина» у нас украли – Музалевский

5. Областной суд оставил в силе оправдательный приговор Сергею Будагову

Продается жилой домик в пригороде Орла  

СКОРО в ОРЛЕ

  

Несколько слов

Русским народом управлять несложно, только бесполезно. Всё равно именно тебя обвинят во всех смертных грехах.
Александр II

 

Реклама на cайте 

 

Наши рекламные предложения заслуживают внимания. Подробнее

 

 

MTC

Лампы преткновения

О проблемах исполнения энергосервисного контракта, предусматривающего замену устаревших приборов уличного освещения на новые, орловские СМИ писали много раз. Читать далее

Орловцы собирают деньги для девушки, попавшей в тяжелое ДТП

 

Поиск

ВОПРОСЫ ДНЯ

Территория закона

На вопросы отвечает прокуратура Железнодорожного района Орла: - Возможен ли переход алиментных обязательства умершего лица к наследникам? Подробнее 

В СТРАНЕ 

 

Как орловцы осваивают новые проездные билеты 

С нового года в Орле по решению горсовета изменились порядок пользования проездными билетами и их стоимость.

 

 

Заметки на салфетках 

 

Собрав «Большое жюри», мы будем изучать особенности бизнес-ланчей в разных местах Орла. Подробнее

  

 

 

 

 

 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ