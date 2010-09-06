Защита Петра и Павла Будаговых обжаловала приговоры по уголовному делу об избиении около ночного клуба «OZ-бар», сообщают «Орловские новости».

Как ранее сообщал «ВО, сыновья орловского бизнесмена Сергея Будагова, которые занимают руководящие посты в ЗАО «АПК «Орловская нива» и ЗАО «АПК «Юность» получили реальные сроки заключения по уголовному делу о жестоком избиении человека.

Советский районный суд Орла 19 мая этого года признал Петра и Павла Будаговых виновными и приговорил их к 4,5 и 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Подсудимых взяли под стражу в зале суда, до этого момента они находились под подпиской о невыезде.

Будаговы обвинялись в жестоком избиении человека ночью 12 декабря 2015 года около ночного клуба OZ-бар.