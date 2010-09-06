Главной проблемой жители Краснозоренского района Орловской области на встрече с депутатом ГД Николаем Земцовым и первым вице-спикером облсовета Михаилом Вдовиным назвали качество дорог.

Об этом кразнозоренцы говорили с высокими гостями во время приема по личным вопросам, который проходил в здании районной администрации 31 мая.

С просьбой оказать помощь в ремонте дорожных участков, по которым проходят автобусные маршруты, пришли сразу несколько людей.  В общей сложности нужно привести в порядок около 30 километров дорог, сообщила пресс-служба областного Совета по итогам встречи депутатов в народом.

- Отремонтировать эти дороги нужно в первую очередь. Давайте оформим депутатский запрос на имя губернатора Орловской области с тем, чтобы указанные жителями участки включили в график ремонта как можно быстрее, - сказал по этому поводу депутат Госдумы России Николай Земцов.

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