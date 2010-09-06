В 2017 году в Орле в план летнего ремонта включены 53 муниципальных учреждения образования - 22 школы и 31 детский сад, сообщила администрация города.

На летнюю ремонтную кампанию будет направлено 16,8 млн рублей.

Пищеблоки отремонтируют в трех школах и пяти садиках. Ремонт санузлов, канализации, водопровода предусмотрен в 11 образовательных учреждениях, систем отопления – в шести.

Кровлю будут реконструировать в 24 садах и школах. В детских садах №15 и №56 по итогам обследования будут проведены работы по усилению несущих конструкций.

Ремонтные работы должны быть завершены к 1 сентября.