4 июня в национальном парке «Орловское полесье» пройдет народный праздник «Троицкие хороводы».
Народные гуляния пройдут в Хотынецком районе уже в 18-й раз.
Традиционно гостей праздника будут ждать массовые хороводы на центральной поляне парка, концерты творческих коллективов из Орловской области и других регионов России. Также будут гости из Беларуси и Донецка.
Для детей будут работать детские игровые поляны.
Гости праздника познакомятся с традициями страны и историческим прошлым на выставке-ярмарке «Город мастеров». Здесь выставлены сувенирные работы мастеров Орлдовщины.
Старт мероприятиям будет дан в 11.00.
Поселок Журде Хотынецкого района, национальный парк «Орловское полесье».
4 июня будет организовано транспортное обслуживание по обеспечению перевозок по маршруту «Орел - Жудре».
|
№ п/п
|
Маршрут следования
|
Время отправления с автовокзала «Орел»
|
Время отправления с автостанции «Хотынец»
|
Время отправления с н.п. Жудре
|
1
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«Орел - Жудре через Знаменское»
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6-50, 12-15
|
8-45, 14-10 до Жудре
|
|
2
|
«Жудре - Орел через Знаменское»
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|
10-10, 15-00 до Орла
|
9-10, 14-35
|
3
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«Орел - Жудре через Нарышкино»
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11-10, 15-00
|
12-50, 16-25 до Жудре
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4.
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«Жудре - Орел через Нарышкино»
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13-35, 17-15 до Орла
|
13-10. 16-50