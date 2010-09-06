4 июня в национальном парке «Орловское полесье» пройдет народный праздник «Троицкие хороводы».

Народные гуляния пройдут в Хотынецком районе уже в 18-й раз.

Традиционно гостей праздника будут ждать массовые хороводы на центральной поляне парка, концерты творческих коллективов из Орловской области и других регионов России. Также будут гости из Беларуси и Донецка.

Для детей будут работать детские игровые поляны.

Гости праздника познакомятся с традициями страны и историческим прошлым на выставке-ярмарке «Город мастеров». Здесь выставлены сувенирные работы мастеров Орлдовщины.

Старт мероприятиям будет дан в 11.00.

 Поселок Журде Хотынецкого района, национальный парк «Орловское полесье».

4 июня будет организовано транспортное обслуживание по обеспечению перевозок по маршруту «Орел - Жудре».

 № п/п

Маршрут следования

Время отправления с автовокзала «Орел»

Время отправления с автостанции «Хотынец»

Время отправления с н.п. Жудре

1

«Орел - Жудре через Знаменское»

6-50, 12-15

8-45, 14-10 до Жудре

 

2

«Жудре - Орел через Знаменское»

 

10-10, 15-00 до Орла

9-10, 14-35

3

«Орел - Жудре через Нарышкино»

11-10, 15-00

12-50, 16-25 до Жудре

 

4.

«Жудре - Орел через Нарышкино»

 

13-35, 17-15 до Орла

13-10. 16-50

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