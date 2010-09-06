4 июня в национальном парке «Орловское полесье» пройдет народный праздник «Троицкие хороводы».

Народные гуляния пройдут в Хотынецком районе уже в 18-й раз.

Традиционно гостей праздника будут ждать массовые хороводы на центральной поляне парка, концерты творческих коллективов из Орловской области и других регионов России. Также будут гости из Беларуси и Донецка.

Для детей будут работать детские игровые поляны.

Гости праздника познакомятся с традициями страны и историческим прошлым на выставке-ярмарке «Город мастеров». Здесь выставлены сувенирные работы мастеров Орлдовщины.

Старт мероприятиям будет дан в 11.00.

Поселок Журде Хотынецкого района, национальный парк «Орловское полесье».

4 июня будет организовано транспортное обслуживание по обеспечению перевозок по маршруту «Орел - Жудре».