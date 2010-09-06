В период летних отпусков через Орел будут курсировать четыре дополнительных поезда к побережью Черного моря.

Также увеличится количество рейсов на уже существующих маршрутах.

Ежедневный поезд №83/84 будет курсировать по маршруту Москва-Адлер. Он будет совершать рейсы до 14 сентября.

С 1 июня по 30 сентября через станцию Лужки Орловские будет ходить поезд №555/556 Смоленск – Адлер.

По четным числам месяца будет ходить поезд №535/536 Смоленск – Анапа. Его маршрут тоже проходит через станцию Лужки Орловские. Этот летний поезд будет курсировать с 2 июня по 18 сентября.

С 8 июля по 27 августа между Москвой и Анапой ежедневно будет курсировать дополнительный поезд №563/564, с остановкой в Орле.