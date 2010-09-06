

В этом году исполняется 218 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Орел примет участие в праздновании годовщины дня рождения великого русского классика.

Торжества пройдут 6 июня.

В 11.00 возле памятника А.С. Пушкину возле польского корпуса ОГУ пройдет литературный праздник «Мы Пушкина читаем вновь…».

А в 13.00 в Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина состоится литературно-музыкальный вечер «Ведь Пушкин есть у нас».

Там же пройдет поэтический флешмоб «Я Пушкина читаю вдохновенно…».

Все орловские библиотеки 6 и 7 июня устроят литературные путешествия и познавательные часы в рамках Пушкинского дня России и Дня русского языка.