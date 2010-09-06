Орловцев приглашают принять участие в уборке акватории на озере Светлая жизнь.

Акция проходит при поддержке орловского подводного клуба «Диво». Уже с 2005 года дайверы помогают городу и чистят дно от накопившегося мусора.

Начало акции в 9.00. Также в уборке территория примут участие студенты, активисты и просто неравнодушные орловцы.

Все желающие помочь в очистке береговой линии приглашаются принять участие в акции «День очистки водоемов». Перчатки, мешки для мусора и другой инвентарь будут предоставлены.