Постановление о сносе 12 незаконных гаражей подписал глава администрации города Андрей Усиков.

Семь незаконно установленных на городских территориях металлических гараже в районе дома № 151 по Московскому шоссе демонтируют уже в ближайшее время.

Еще четыре гаража – рядом с домом № 69 по улице Максима Горького и один на улице Сурена Шаумяна около дома 15а.

Объявления о сносе расклеивались на гаражах, подлежащих демонтажу. Найти хозяев таких объектов практически невозможно.

Владельцам гаражей предложили убрать металлические гаражи самостоятельно. Ни один из владельцев не откликнулся на предложение.

Управление коммунальным хозяйством Орла демонтирует гаражи в течение 30 дней.

Гараж транспортируют на хранение по адресу Новосильское шоссе, 18.

Если в течение нескольких месяцев владельцы их не заберут, имущество перейдет в муниципальную собственность.