В интервью «Первому областному» телеканалу начальник УФНС по Орловской области Сергей Маркевич высказался за повышение пенсионного возраста в России.

- Я всегда говорю: им наверху видней. Как примут решение, так оно и будет исполняться нами, непосредственно на местах, - сказал он.

Далее Сергей Маркевич сказал ,что положительно расценивает повышение пенсионного возраста.

- Потому что в свои годы я чувствую себя еще, в общем, молодым и чувствую еще очень много сил. И поэтому, если в 60 лет меня отправят на пенсию, мне, наверное, будет немножечко обидно, - сказал он, отметив, что говорит об этом «не как руководитель, а как просто гражданин».

- Надеюсь, что пенсионный возраст все-таки увеличат, - сказал начальник регионального налогового управления.