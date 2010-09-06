За 2016 год в регионе произведено 128 тысяч тонн скота и птицы. Такие данные опубликовал Департамент сельского хозяйства Орловской области.
В общем объеме мясного производства 35,5% занимает доля производства мяса крупного рогатого скота.
В Орловской области выращиванием КРС мясных пород занимаются 15 сельхозпредприятий.
Большей популярностью пользуется молочное производство. В этой отрасли трудятся 16 сельскохозяйственных предприятия, 36 крестьянско-фермерских хозяйства и более 108 тысяч личных подсобных хозяйств.
Все эти хозяйства за 2016 год произвели более 176 тысяч молока.