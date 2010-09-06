Акция «Матч Добра» пройдет на запасном поле Центрального стадиона им. Ленина в Орле.

Начало матча в 16.00.

Мероприятие проходит в формате футбольного матча.

В орловском поле будут играть команда представителей орловской рекламной и развлекательной индустрии и команда представителей бизнеса.

Целью мероприятия - пропаганда здорового образа жизни, привлечение внимания общественности к детям, нуждающимся в помощи, а так же сбор средств и приобретение спортивного инвентаря для детских домов.

В этом году подарки получат социально-реабилитационный центр «Надежда» (Залегощь) и Некрасовская школа-интернат.

«Матч Добра» впервые состоялся 1 июня 2013 года в Смоленске. В этом году к акции присоединился Орёл. В проекте также участвуют Хабаровск, Ульяновск, Санкт-Петербург, Владимир, Саратов, Ханты-Мансийск и Калуга.

Вход на мероприятие свободный. Все болельщики, пришедшие на трибуны, станут частью одной большой команды добра.