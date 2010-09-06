В экологическом рейтинге регионов, составленной общественной организацией «Зеленый патруль» Орловская область на 22 месте.

Всего в рейтинге участвовали 85 регионов.

Лидерами стали Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайская область.

Белгородская область в десятке лидеров (7-е место).

Наши соседи – Курская область – на 12 месте. Почти в середине списка Липецкая область – 36-е место.

А вот Брянская и Тульская области в конце списка. 70 и 74 места соответственно.

При составлении рейтинга экологи принимали во внимание состояние воздуха, почвы и воды. Также учитывалась активность власти и мнение жителей.

Подробнее ознакомиться с показателями можно на сайте «Зеленого патруля» здесь.